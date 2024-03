Francesco Schiavone, la tigre che ha dominato il clan dei casalesi per quasi venti anni, ha iniziato a collaborare con la Giustizia. Sandokan, come lui stesso voleva essere chiamato, è ferito, forse malato di cancro, non vuole morire in carcere. E dunque parla con i magistrati della Dda di Napoli che probabilmente per la prima volta potranno fare chiarezza sui troppi lati oscuri rimasti nonostante le molte collaborazioni tra i casalesi. La provincia di Caserta da 24 ore trema. E il sud pontino trema per derivazione. E' il più importante e datato feudo del sodalizio criminale e ha pagato negli anni un prezzo alto, in termini di vittime, scandali, riciclaggio, controllo dell'economia e del traffico di droga.