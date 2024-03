Un giovane di Fondi classe 2006, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri per il reato di concorso in rapina. Secondo quanto riportato dalle autorità, nel tardo pomeriggio di venerdì 29 marzo, il ragazzo insieme ad un complice non ancora identificato ha aggredito, colpendolo con pugni e calci, un 24enne, strappandogli di mano un telefono cellulare del valore di euro 200 circa. Subito dopo i due sono fuggiti mentre la vittima è stata soccorsa e successivamente portata presso l'ospedale di Fondi, dove gli è stato refertata una prognosi di 7 giorni per politrauma minore.

Le successive indagini dei Carabinieri hanno portato all'identificazione e denuncia del classe 2006. Indagini che sono tutt'ora in corso per risalire all'altra persona non ancora identificata.