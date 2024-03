Ha suscitato grandissimo cordoglio a Latina la scomparsa di Stefania Piediferro Travagliati, farmacista, morta all'età di 67 anni. Era titolare insieme al marito Giancarlo e ai figli della farmacia del Tribunale. I funerali si svolgeranno domani primo aprile alle 10 nella chiesa dell'Immacolata. «Grazie Stefania per tutto quello che ci hai donato: amore, riservatezza, essenzialità, tanta umiltà e dedizione al lavoro», è il messaggio postato dal marito Giancarlo su Facebook per annunciare la scomparsa della moglie. Stefania era una persona dotata di una grande umanità che ha vissuto la malattia che l'ha portata via con grande coraggio e riservatezza. In famiglia e sul lavoro era un prezioso punto di riferimento.