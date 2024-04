Nella serata di venerdì 29 marzo a Latina, i Carabinieri del dipendente Sezione Radiomobile, procedevano al controllo di un veicolo che si aggirava con fare sospetto.

Il conducente fornendo le sue generalità in cittadino indiano classe 2000 residente a Terracina, asseriva di essersi dimenticato la patente di guida.

Nell'esperire il controllo a mezzo banca dati, emergeva che il soggetto era titolare di patente di guida e pertanto veniva comparata l'effige fotografica con il soggetto controllato alla guida del veicolo.

Dagli accertamenti sopra menzionati, emergeva che il titolare della patente di guida non era la stessa persona.

Il predetto, vistosi alle strette, consegnava ai militari operanti il permesso di soggiorno e la carta d'identità elettronica e veniva identificato in un cittadino indiano classe 2001 residente a Terracina, sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Pertanto il 23enne veniva deferito in stato di libertà all' Autorità Giudiziaria per false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale, guida senza patente. Inoltre veniva contravvenzionato per veicolo avente caratteristiche non conformi all'omologazione e veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.