Nel pomeriggio del 30 marzo c.a. a Sermoneta, i Carabinieri della locale Stazione, eseguivano un'ordinanza della misura cautelare in carcere nei riguardi di un cittadino classe 82 residente a San Giuliano Milanese (Milano), emesso nell'ambito dal Tribunale di Latina a seguito dell'aggravamento della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa a cui il 42enne era sottoposto per il reato maltrattamenti contro la convivente, una cittadina classe 76 residente a Sermoneta. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.

