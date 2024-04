In data 30 marzo corrente, a Terracina, il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Terracina ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, iniziato alle ore 7, in collaborazione con la Questura di Latina, la Guardia di Finanza di Terracina e la Polizia Locale di Terracina, nonché con l'unità aerea del Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Roma Pratica di Mare. In relazione a tale operazione, il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Terracina ha compiuto le seguenti azioni:

- Ha deferito in stato di libertà un cittadino di 62 anni residente a Terracina poiché è stato sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l'influenza di sostanze alcoliche, come confermato dall'etilometro: il veicolo è stato sequestrato e la patente di guida ritirata;

- Ha effettuato un monitoraggio della circolazione stradale durante il quale sono stati controllati 76 individui e 67 veicoli, comminando 6 sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 1.363,00 euro, con conseguente sequestro amministrativo di un veicolo;

- Ha controllato 4 individui sottoposti al regime degli arresti domiciliari.

In collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, sono stati verificati 2 esercizi commerciali, durante i quali:

- Il personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità ha deferito in stato di libertà una cittadina rumena del '96 residente a Terracina, in qualità di titolare firmataria dell'impresa individuale, per violazione dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008, con conseguente sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 81/2008, per aver omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR); e dell'articolo 3 del d.l. 2.02.2022 mod. l.23.04.2002 n. 73 mod. art. 22 d.lgs.14.04.2015 n. 151, per aver impiegato, senza le dovute comunicazioni di assunzione, un lavoratore non regolarmente dichiarato.

- Lo stesso esercizio commerciale è stato oggetto di contestazione da parte del personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità per violazioni igienico-sanitarie, con l'irrogazione di sanzioni complessive per un importo di 3.000,00 euro.

- In un altro esercizio commerciale di proprietà di un cittadino di 85 anni, la stazione s.n.c., il personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità ha contestato violazioni igienico-sanitarie e norme relative all'aggiornamento della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nonché alla vendita irregolare di prodotti alimentari, con l'applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 5.500,00 euro.