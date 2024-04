Nel corso della nottata a Cisterna di Latina (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà due cittadini, un egiziano classe 2005 e un marocchino classe 96 entrambi residenti a Cisterna di Latina, per lesioni aggravate.

A seguito di un acceso diverbio intercorso tra loro, l'evento è degenerato in un'aggressione reciproca con armi da taglio.

L'egiziano è dovuto ricorrere alle cure mediche presso il nosocomio di Aprilia, mentre il marocchino è stato trasportato presso il nosocomio di Latina.