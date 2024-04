In data 31 marzo c.a. a Latina, i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino, deferivano in stato di libertà due cittadini, un uomo classe 96 residente a Minturno (LT) e una donna classe 93 residente a Latina, per il reato di truffa in concorso.

I predetti mediante artifizi e raggiri, inducevano in errore un gestore di telefonia al fine di trarre un ingiusto profitto, attivando ed utilizzando una connessione fibra veloce in Latina, abitazione della predetta, sostituendosi a un cittadino classe 96 residente a Visione (AL).