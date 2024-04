Pasquetta da dimenticare per un ventenne di Latina, coinvolto in un grave incidente stradale autonomo in strada Lunga, alle porte del capoluogo. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, il giovane ha perso il controllo della propria vettura, una Fiat 500, carambolando fuori strada. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la macchina ha sbandato improvvisamente verso il lato destro e quando è finita con le ruote sulla banchina, il ventenne non è più riuscito a mantenere il controllo dello sterzo per rientrare in carreggiata. L'utilitaria è finita poi nel fosso e ha colpito con violenza il tronco di un albero prima di girarsi in testa coda e fermarsi qualche metro più avanti. Per l'automobilista sono stati necessari i soccorsi di un'ambulanza del pronto intervento sanitario che lo ha trasportato in ospedale, con l'urgenza riservata ai codici rossi, per le cure e gli accertamenti medici.