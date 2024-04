E' stato denunciato e il caso è finito alla Procura di Perugia, competente per i reati che vedono come vittime i magistrati. Oltraggio e minacce in aula. E' questa l'accusa ipotizzata nei confronti del 60enne di Aprilia denunciato a piede libero e che nei giorni scorsi, subito dopo essere stato condannato alla pena di un anno e sei mesi per resistenza a pubblico ufficiale, ha minacciato un magistrato. L'imputato, un 60enne di Aprilia che è un paziente psichiatrico, si era avvicinato al giudice Clara Trapuzzano Molinaro e le aveva detto. «Stasera mi metto il passamontagna, vengo a casa tua e ti sparo». Immediatamente l'imputato era stato fermato da un addetto alla vigilanza del Tribunale, il caso era stato affidato ai Carabinieri che alla fine lo hanno denunciato. Dagli inquirenti è ritenuto socialmente pericoloso, alla luce anche di altri episodi analoghi di cui si era reso protagonista. In un caso aveva pesantemente insultato un altro giudice che lo aveva redarguito perchè stava mangiando un panino in aula.

Alcuni giorni fa l'uomo aveva pesantemente insultato anche alcuni cancellieri della sezione penale del Tribunale.