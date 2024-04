Nel pomeriggio della domenica di Pasqua era scattata la caccia all'uomo nel quartiere popolare Nicolosi, quando i residenti preoccupati avevano segnalato la presenza di un uomo armato di ascia che seminava il panico in strada. Si trattava di un trentenne algerino, svanito nel nulla dopo la prima sfuriata, poi rintracciato in serata e arrestato: i poliziotti lo hanno sorpreso mentre danneggiava le auto in sosta, in preda a un raptus di follia. Ha aggredito anche gli agenti, che hanno dovuto utilizzare il taser per fermarlo. Dopo la convalida è finito in carcere.