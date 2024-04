Un 46enne italiano è stato arrestato domenica 31 marzo dagli agenti del commissariato di polizia di Anzio, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, in base alle prime ricostruzioni, ha colpito con un coltello un vicino lasciandolo a terra sanguinante.

Forse dissapori antichi, forse una discussione scoppiata per questioni di vicinato. Su quanto successo ad Anzio la sera di Pasqua continuano ad indagare gli agenti di Anzio. I due stavano litigando animatamente in via delle Margherite. Le urla sono state sentite dai vicini, in un comprensorio di villini, preoccupati a tal punto da allertare le forze dell'ordine tramite il 112. Arrivati sul posto, poco dopo le 19.30 della domenica di Pasqua, gli agenti hanno trovato un 56enne ferito con un taglio sul costato.

Dal racconto della vittima, ad averlo colpito con un coltello sarebbe stato un vicino con il quale stava litigando, un altro cittadino italiano di dieci anni più giovane. Rintracciato dalla polizia, è stato arrestato e posto in custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio. Gli inquirenti stanno ancora indagando per capire cosa ci sia stato veramente alla base della lite, se si sia trattato soltanto di dissapori antichi o se, invece, ci sia dell'altro. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Anzio con un polmone perforato. Ma non è in pericolo di vita.