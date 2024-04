Svolta nelle indagini sul tragico incidente stradale costato la vita alla piccola Regina Pietra, 8 anni, morta nell'incidente stradale di giovedì pomeriggio su via Pontina Vecchia, ad Ardea. Ad essere indagati per omicidio stradale sono un uomo di 50 anni di Aprilia, di professione meccanico, che stava provando la Mercedes 220 station wagon di un cliente estraneo ai fatti (procedendo secondo gli inquirenti ad una velocità superiore a quella consentita su quel tratto di strada), e una donna di 49 che guidava la Lancia Lybra contro la quale il conducente della Mercedes si è schiantato. La Lybra, secondo le indagini, non avrebbe rispettato lo stop su via della Pascarella.

Le due auto, scontrandosi, sono finite contro la Classe A della madre di Regina, dove oltre alla bimba deceduta sul colpo si trovava anche il fratellino, ancora ricoverato con un braccio fratturato nel reparto di Pediatria del Policlinico Gemelli. La mamma è invece sotto osservazione al San Camillo.

I due indagati sono stati dimessi entrambi dal Nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia. Sulla Lybra c'erano anche i due bambini della 49enne rimasti lievemente feriti.