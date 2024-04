E' caduta l'accusa di spaccio per i tre ragazzi di Formia arrestati venerdì sera dopo un blitz dei carabinieri e della guardia di finanza. Ieri mattina infatti sono stati scarcerati dal giudice delle indagini preliminari, Domenico Di Croce che ha ascoltato la loro versione dei fatti, circa la detenzione e il contestato fine di spaccio di una quantitativo di circa un chilo di stupefacenti tra marijuana e cocaina. L'operazione di polizia giudiziaria, effettuata a sorpresa nell'immobile in cui si trovavano i tre indagati, aveva visto dapprima l'intervento di in abiti civili dei carabinieri della compagnia di Formia e, successivamente, di due unità cinofile della Guardia di finanza, chiamate in ausilio. A seguito della perquisizione era stata appunto ritrovata una rilevante quantità di droga, per la precisione marijuana e cocaina per un peso complessivo di circa un chilo. Nella stessa serata di venerdì i tre sono stati associati al carcere di Cassino su disposizione del sostituto procuratore Valentina Marra.

Ieri i tre sono stati sottoposti ad interrogatorio di convalida in mattinata. Difesi dall'avvocato Pasquale Di Gabriele i primi due ed il terzo dall'avvocato Salvatore Ruggieri, sono stati rimessi in libertà e sottoposto esclusivamente uno dei tre all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati hanno chiarito, infatti, la finalità di detenzione della sostanza e dimostrato, in particolare in capo ad uno dei tre, la capacità reddituale necessaria all'acquisto. Le indagini dei carabinieri di Formia però non sono finite perché si cerca ancora dentro il filone dell'approvvigionamento della droga, ossia dove e da chi i tre indagati hanno acquistato un cos' ingente quantitativo di sostanze stupefacenti che, allo stato, risulta sia stata comprata per fini di consumo e non per spaccio; di fatto una sorta di deposito di droga in casa. L'appendice della fornitura della partita di driga si muove soprattutto nell'ambiente del traffico del sud pontino e dell'alto casertano.