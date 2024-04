La vicenda ha avuto inizio quando la donna, vittima delle violenze inflitte dal proprio compagno all'interno della loro abitazione, ha contattato il numero di emergenza 112 per segnalare l'accaduto e richiedere un intervento immediato, temendo per la propria incolumità e quella della sua bambina.

Nella giornata del 2 aprile corrente, a Cori, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all'arresto di un cittadino italiano classe 98, residente a Rocca Massima, per il reato di maltrattamenti in Famiglia nei confronti della compagna, una cittadina rumena classe 2000, e della loro figlia di appena 6 mesi.

