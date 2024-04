È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora in fase cautelare, e quindi il sottoposto alla misura gode del principio di presunzione di innocenza.

Il provvedimento di sorveglianza speciale imporrà al soggetto, per i prossimi 2 anni, di non uscire dalla propria abitazione nell'intervallo di tempo che va dalle 22:00 alle 06:30, di astenersi dal partecipare a riunioni pubbliche e dall'associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.

L'uomo è stato ritenuto pericoloso in quanto soggetto che trae abitualmente vantaggio da attività illecite ed è dedito alla commissione di reati che minacciano la sicurezza e la tranquillità pubblica. L'attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, sotto la supervisione della Procura pontina, ha dimostrato che l'uomo è coinvolto in attività criminali, inclusi reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.

