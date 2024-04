Nel tardo pomeriggio di venerdì primo aprile, in località di Borgo Montello nel comune di Latina, c'è stato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. L'allarme è stato dato al 112 che ha prontamente inviato sul posto i carabinieri della Sezione radiomobile.

L'impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha causato il ferimento di cinque persone, tutte a bordo delle due vetture coinvolte. Al momento, non si hanno notizie certe sulle condizioni delle vittime, ma si sa che sono stati trasportati d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Al momento, non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente né le responsabilità delle persone coinvolte. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi che ha portato a questa tragedia.

L'incidente ha provocato disagi nella circolazione stradale della zona, con la chiusura temporanea della strada interessata per consentire le operazioni di soccorso e di indagine da parte delle autorità competenti.