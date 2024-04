Secondo quanto riportato dalle autorità, la misura cautelare è stata adottata in seguito alle denunce presentate dalla convivente, una cittadina indiana classe '87, che ha accusato il suo compagno di comportamenti violenti e minacce, tanto da richiedere la tutela delle forze dell'ordine. La stessa denuncia era stata già presentata quando la coppia risiedeva ancora in India.

