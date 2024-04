Si è fidata. Ha trovato il coraggio di comporre il 112 per chiedere aiuto. E il compagno violento ora si trova rinchiuso in carcere.

Ha appena 24 anni e una figlia di soli 6 mesi la donna di origini romene che l'altro giorno si è trovata nuovamente alle prese con la violenza del compagno. Non era la prima volta, stando a quanto avrebbe raccontato ai militari del Comando Stazione di Cori intervenuti in collaborazione con i colleghi del Comando di Sermoneta. Una richiesta di aiuto reso ancora più impellente dalla presenza della neonata. Nemmeno quello infatti avrebbe mai impedito al ragazzo di usare violenza e minacce sulla compagna.

A quanto è dato sapere non risulterebbero pregressi referti o ricoveri per lesioni, ma la ragazza avrebbe lamentato una situazione difficile che perdurava da diverso tempo con ripetuti episodi violenti. L'ultimo proprio nelle scorse ore. E deve essere stato un episodio davvero preoccupante per aver finalmente portato la ragazza a chiedere aiuto e ad attendere chiusa in casa l'arrivo dei militari. E così con tutte le delicatezze del caso i Carabinieri che dipendono dal Reparto territoriale di Aprilia diretto dal tenente colonnello Paolo Guida hanno prima messo al sicuro le due parti lese, hanno ascoltato entrambe le parti, e alla fine hanno provveduto a trarre in arresto in flagranza di reato, il 26enne che dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere del capoluogo pontino. La donna e la neonata invece venivano visitate e medicate presso il pronto soccorso. La ragazza è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni.