Si erano portati dietro le mazze da baseball. Avevano fatto irruzione in un'abitazione nei pressi di Porta Romana a Cori e avevano aggredito i due presenti. Una delle vittime, cugino di uno degli aggressori con cui aveva già avuto un violento diverbio qualche giorno prima, finì in ospedale in codice rosso, l'altra riportò ferite più lievi. Ieri un 42enne ed un 21enne sono stati condannati, dopo la concessione delle attenuanti, con il rito abbreviato a 6 anni e otto mesi uno e a 4 anni e 4 mesi, l'altro.