Un uomo di 42 anni residente a Cisterna è stato arrestato e trasferito in carcere nelle scorse ore con l'accusa di stalking. Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito l'ordinanza emessa dal giudice Laura Morselli, su richiesta del pubblico ministero Giorgia Orlando. I fatti contestati all'uomo si sono verificati dall'ottobre 2023 fino al febbraio scorso, e secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di via Croce, il 42enne avrebbe perpetuato in questo periodo comportamenti vessatori e minacciosi nei confronti dei suoi vicini di pianerottolo. Quella che inizialmente sembrava essere una lite tra vicini di casa è degenerata in una situazione molto più grave.