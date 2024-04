Ha violato gli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza alla quale era sottoposto, per questo motivo gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Fondi hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni. Tutto è accaduto nella serata del 29 marzo, nell'ambito di un servizio finalizzato al controllo di persone soggette a provvedimenti restrittivi da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Gli agenti del Commissariato di Fondi hanno infatti accertato che l'uomo era sottoposto alla misura di prevenzione emessa dal Tribunale di Latina e tra gli obblighi derivanti, vi era quello di non rincasare oltre le ore 21.00 che l'uomo aveva più volte violato durante il mese di marzo., come accertato e verbalizzato dagli agenti del Commissariato. E così ultima violazione è valsa al contravventore l'arresto.