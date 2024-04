Su disposizione della Direzione Antimafia di Roma nella mattinata odierna, nelle province di Latina e Catania, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina unitamente al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Terracina coadiuvati nella fase esecutiva dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria, del Reparto tecnico dei ROS e dei Carabinieri competenti per territorio, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di 13 persone gravemente indiziati, a vario titolo, di appartenere ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall'uso delle armi, di estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni.

Custodia cautelare in carcere per Alessio Ferri di 47 anni, Andrea Pannone detto Tyson 51 anni, Marco Wilson Tuccinardi detto Talco 39 anni, Marco Simeone, Armando Ciccone detto Ceppo o Piffone 37 anni, Rocco Coppolella 52 anni, Francesco Paolo Petrillo detto Pallino 41 anni, Guido Quadrino 41 anni, Adlis Shyti albanese di 39 anni, Jhonny Lauretti 44 anni. Arresti domiciliari per Roberto Salera di 48 anni e Alberto Di Vito 27 anni. Obbligo di firma per Alessandro Sepe detto Coggi di 42 anni e Giacomo Sfragano di 36 anni.



L'attività di indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina e della Compagnia di Terracina con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sviluppatasi tra l'estate del 2019 e l'autunno del 2020, trae origine dall'arresto per traffico di sostane stupefacenti, di un accolito all'associazione investigata che immediatamente dopo il suo arresto ha deciso di collaborare con la giustizia.

L'attività investigativa si è articolata in servizi di osservazione, attività di indagine classica affiancata da attività tecnica di intercettazione e da mirati riscontri.

Gli episodi di traffico di sostanze stupefacenti ricostruiti nel corso delle indagini, per i quali il GIP ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi, si collocano nel contesto di un'associazione locale costituita allo scopo di acquistare, detenere e commercializzare, nella città di Fondi, ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo hashish, marjuana e cocaina.

Le investigazioni hanno consentito di ricostruire l'esistenza di una consorteria dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed operante in Provincia di Latina, cui hanno preso parte, tra gli altri, soggetti già recidivi nello specifico settore dei reati in materia di stupefacenti, chi con il ruolo di capo, promotore e finanziatore e chi con il ruolo di semplice partecipe dell'associazione, i quali hanno assicurato lo stabile approvvigionamento della piazze di spaccio di Fondi (LT), grazie ad una consolidata esperienza maturata nel settore e ad una solida rete di soggetti dediti alla commercializzazione dello stupefacente, rifornito da uno degli indagati di origini albanesi. Oltre al citato contesto associativo, l'attività investigativa ha permesso di raccogliere diversi elementi indiziari per ricostruire uno scontro armato avvenuto nell'ottobre 2020, tra due diversi gruppi criminali per ottenere il primato nel controllo del traffico di droga nella città di Fondi.

Nel corso delle indagini i Carabinieri hanno già proceduto ad arresti in flagranza di reato ed al sequestro di sostanze stupefacenti.

La complessa attività investigativa, consentiva di individuare dei beni mobili di lusso e un'attività commerciale utilizzati per riciclare il denaro proveniente dal traffico delittuoso.