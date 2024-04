Nella giornata di martedì aprile, i Carabinieri del dipendente Nor – Sezione Operativa, hanno tratto in arresto un cittadino classe 67 residente a Santi Cosma e Damiano, in esecuzione di una misura cautelare personale che aggravava la precedente misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il 57enne è noto agli uffici per essere stato in passato coinvolto nell'indagine "Anni 2000" nei confronti del sodalizio criminale di stampo mafioso denominato Mendico Antinozzi, costola del clan Casalesi.