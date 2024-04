"Esprimiamo profonda solidarietà all'agente che ha vissuto questa aggressione, complimentandoci per la prontezza ed il sangue freddo con cui è riuscito a gestirla". Così, in una nota, Raffaele Paciocca, segretario della Fp Cisl, a margine dell'aggressione ai danni di un agente di Polizia Locale di Aprilia (Leggi qui: In stato confusionale aggredisce un agente della Polizia Locale).

"Tuttavia questa ennesima aggressione nel territorio ci obbliga a delle riflessioni sulla sicurezza degli operatori di Polizia Locale - prosegue la nota - Occorre assolutamente indire un Tavolo Tecnico, perché la carenza di organico è ormai gravissima. Più volte questa sigla ha rimarcato lo spropositato rapporto tra residenti ed operatori invocando maggiori assunzioni nel Corpo e, più in generale, in tutte le Aree del Comune. La carenza di organico, sicuramente, viene da lontano ma ora è divenuta particolarmente grave. Vi è, inoltre, il tema dell'ammodernamento della PL di Aprilia che dovrebbe prevedere un potenziamento sull equipaggiamento, puntando anche alla transizione digitale: dotare gli agenti di Street Control, di fototrappole, di Velox, di strumentazione per la rilevazione di falsi documentali, significa potenziare gli strumenti di accertamento per far crescere la sicurezza stradale ed urbana e massimizzare la performance. Nel tavolo tecnico occorre anche considerare strumenti di difesa che innalzino il livello di sicurezza per gli operatori: Bodycam, rispettando il disciplinare della Privacy, taser, eventuale dotazione di arma, sempre garantendo l addestramento attualizzato e corsi di formazione. Si possono dare segnali di discontinuità ripristinando anche il parco auto, acquistando un furgone per il rilevamento di incidenti stradali, garantendo la sicurezza degli utenti e degli operatori anche in orari seminotturni. Un Tavolo tematico ormai non più rinviabile che deve delineare quale sia l indirizzo di questa amministrazione e le sue priorita' per le donne e gli uomini del Corpo di PL di Aprilia".