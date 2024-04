Blitz degli investigatori del Nipaaf di Latina, oggi presso gli uffici del Comune di Sperlonga. Nello specifico, i militari sarebbero stati presso gli uffici dell'Area Tecnica e il Suap. Dalle prime informazioni, sembra che l'accesso sia stato finalizzato alla verifica dei provvedimenti amministrativi eventualmente posti in essere dopo la Sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato sia l'annullamento dei titoli edilizi che consentirono l'edificazione dell'Hotel Grotte di Tiberio di proprietà della famiglia Chinappi e in passato del sindaco Cusani.

