Un'altra storica attività della città di Latina saluta i suoi clienti. Dopo 54 anni chiude infatti La Rifviera Fiori, negozio di fiori, articoli da regalo e addobbi per cerimonie che si trova in via Gorizia:

"Carissimi Amici e Clienti - si legge sui social - questo post è dedicato a tutti voi che in questi meravigliosi 54 anni avete scelto le nostre creazioni per i momenti più importanti della vostra vita.

La nostra avventura è giunta al termine, È una scelta obbligata dovuta a motivi di salute che non ci permettono di proseguire il nostro lavoro con la professionalità e l'amore che abbiamo sempre cercato di mettere al primo posto. Grazie a tutti per la stima, il rispetto e soprattutto l'affetto che avete sempre dimostrato nei confronti dei nostri genitori e successivamente verso di noi. Il nostro augurio è che ogni giorno possa essere per tutti un passo in avanti verso la felicità".