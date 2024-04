Uno spaventoso incidente stradale si è registrato stasera in via Foglino, nella curva che si trova a poca distanza dall'incrocio con le strade provinciali per Borgo Santa Maria e Valmontorio in località Acciarella, al confine tra i territori di Latina e Nettuno. In circostanze ancora da ricostruire, due ragazzi sono rimasti feriti nella carambola che la loro auto, una Alfa Romeo Gt, ha compiuto in piena curva: il giovane che si trovava alla guida della vettura ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che ha sbandato finendo per schiantarsi fuori strada prima di ribaltarsi e tornare sottosopra al centro della strada.

Stando alle prime informazioni trapelate sia l'automobilista che il passeggero non versano in condizioni gravi, ma è stato comunque necessario l'intervento di un'ambulanza e dell'automedica del pronto intervento sanitario per assicurare le prime cure a entrambi e quindi trasferirli d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale per gli accertamenti medici. La dinamica del sinistro, infatti, richiede una serie di scrupolosi esami clinici per scongiurare le complicazioni del caso.