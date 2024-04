E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato sulla Nettunense all'altezza di Campo di Carne, nel territorio di Aprilia. Un impatto tremendo nella quale una Fiat Panda si è ribaltata finendo contro gli alberi. Il sinistro si è verificato alle ore 17 all'altezza del km 26, a pochi passi dall'intersezione con via Don Tazzoli, per motivi ancora da chiarire il conducente ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata e poi è finita contro gli alberi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, quest'ultimi hanno provveduto a soccorrere le due persone a bordo dalla Panda, un uomo e una donna, che nell'incidente hanno riportato alcune ferite e perciò sono stati trasportati al "Città di Aprilia". Fortunatamente però le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Sul posto sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi.