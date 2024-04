A distanza di 24 ore è tornato a nuovamente a dare in escandescenze l'uomo che martedì scorso ha seminato il panico nel centro di Aprilia. Anche ieri pomeriggio infatti la scena si è ripetuta, con l'uomo si è prima tolto le scarpe nella chiesa di San Michele iniziando a camminare scalzo, poi ha iniziato a infastidire le persone in centro. Alla fine è stato bloccato dagli agenti della Polizia Locale davanti alle Poste di largo Marconi e poi preso in carico dagli operatori del 118. Il giorno prima l'uomo - in stato confusionale - aveva aggredito con un calcio un agente della Polizia Locale, un episodio che ha aperto una riflessione sul tema della sicurezza del personale del comando di viale Europa.