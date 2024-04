Oggi l'udienza preliminare, il gup Paolini è in camera di consiglioIl pubblico ministero Giuseppe Milano ha chiesto questa mattina il rinvio a giudizio per gli imputati dello scandalo Karibu sull'accoglienza dei migranti. Rischiano il processo la moglie del deputato Soumahoro, la suocera e altri imputati accusati a vario titolo di frode nelle pubbliche forniture, autoriciclaggio e bancarotta. Il gup Giulia Paolini ha ammesso la costituzione delle parti civili, la difesa degli imputati, rappresentata dagli avvocati Borre e Roccato, ha chiesto il non luogo a procedere. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza aveva portato lo scorso ottobre all'emissione dei provvedimenti restrittivi nei confronti dei presunti responsabili. Oggi in aula la pubblica accusa ha sostenuto che il compendio probatorio è idoneo a sostenere il giudizio. Più tardi alle 14,30 il giudice uscirà con la lettura del dispositivo e si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio.