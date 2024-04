Sono in corso da stamattina i lavori nell'area di piazza del Popolo per adeguare l'isola pedonale all'ordinanza del servizio mobilità del 31 marzo scorso firmata dalla dirigente Daniela Prandi e per consentire l'apertura al traffico, a dieci anni dall'istituzione della ztl, nel tratto della piazza davanti l'Intendenza di Finanza e fino al congiungimento con via Diaz. Una volta terminati questi interventi chi viene da Corso Matteotti da oggi in poi e dal lunedì al venerdì potrà proseguire su un piccolo tratto di Piazza del Popolo e raccordarsi con Via Diaz. Il venerdì sera e il sabato e la domenica questo tratto tornerà pedonale e chiuso al traffico come stabilito dalla giunta Celentano. La nuova disciplina di viabilità dell'isola pedonale con la riapertura parziale di un pezzo di Piazza del Popolo doveva scattare il 2 aprile ma a causa di alcuni ritardi e delle condizioni metereologiche incerte è slittato ad oggi. In mattinata sono arrivati i mezzi per spostare i vasi di fiori che chiudevano la piazza per chi arrivava da Corso Matteotti e aprire la strada e per aprire il passaggio davanti alla libreria Feltrinelli e successivamente saranno posizionati primi cartelli e disegnata la segnaletica orizzontale e le strisce blu dei nuovi parcheggi ricavati in piazza del Popolo. L'ordinanza dispone infatti anche l'istituzione della sosta regolamentata ad un'ora, con disco orario, in Piazza del Popolo tra Corso Matteotti e Via Diaz nelle giornate dal Lunedì al Venerdì sino alle ore 17,30.