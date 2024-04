I carabinieri della Stazione di Roccagorga hanno deferito in stato di libertà un cittadino di 42 anni residente a Fondi, per aver rifiutato l'accertamento sull'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti dopo aver provocato un incidente autonomo. I fatti sono accaduto il 3 aprile a Sonnino. L'individuo, mentre percorreva la strada statale 69, all'altezza dello svincolo della Strada Provinciale Sonninese, ha perso il controllo dell'autovettura di proprietà del padre, impattando contro un muro di contenimento. Fortunatamente, non ha riportato lesioni.

Tuttavia, al momento dell'incidente, il 42enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tecnici per determinare se fosse sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti durante la guida. Di conseguenza, la sua patente è stata ritirata dalle autorità competenti. L'episodio evidenzia la necessità di rispettare le normative sulla sicurezza stradale e di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di incidente. Il rifiuto di tale procedura può comportare serie conseguenze legali, oltre a mettere a rischio la sicurezza di sé e degli altri utenti della strada.