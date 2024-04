Sono stati rinviati tutti a giudizio e il processo inizierà il prossimo 11 giugno davanti al secondo collegio penale del Tribunale. È quello che ha deciso poco fa il gup del Tribunale di Latina Giulia Paolini nei confronti dei quattro imputati, tra cui Liliane Murekatete, moglie del deputato Soumahoro, coinvolti nello scandalo Karibu. Il giudice oggi dopo aver accolto la richiesta di costituzione delle parti civili, a seguito della discussione con l'intervento del pm e dei difensori degli imputati, è entrato in camera di consiglio e poi ha letto il decreto che dispone il giudizio. Le accuse ipotizzate sono: autoriciclaggio, bancarotta, frode nelle pubbliche forniture. Al centro dell'indagine - coordinata dai pm Andrea D'Angeli e Giuseppe Milano - l'attività delle cooperative coinvolte nella gestione dei richiedenti asilo in provincia di Latina. Stralciata la posizione di un imputato che è irreperibile.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli