La sentenza emessa ieri pomeriggio dal Tribunale di Cassino dopo quattro ore di camera di consiglio conferma che a capo della banda di trafficanti che ha gestito fino al 2022 un vasto traffico di droga a Formia c'era una donna, Carmina Fustolo. A lei, infatti, è stata comminata la pena più elevata, 14 anni e 8 mesi di reclusione. Batosta anche per il marito Italo Ausiello, considerato il secondo per importanza nell'organizzazione 13 anni e 9 mesi. Queste le altre pene stabilite al termine del dibattimento e delle arringhe della difesa: a Emanuele Tornincasa 8 anni e 2 mesi, a Giuliano D'Urso 7 anni e 1 mese, a Gianfranco Simeone 4 anni e 6 mesi, ad Angelo Lombardi 7 anni e 5 mesi, a Civita Lombardi 4 anni e 1 mese, a Roberto De Simone 7 anni, ad Enrico De Meo 4 anni e 1 mese, a Laura Supino 4 anni e 3 mesi, a Luca Centola 4 anni e 2 mesi, a Ivan Calenzo 4 anni e 5 mesi. L'impianto della pubblica accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Francesco Gualtieri e dai verbali del pentito Giuseppe Basco, ha tenuto per la parte principale delle contestazioni sul traffico di droga gestito dalla coppia Fustolo-Ausiello.

Ma per cinque dei dodici imputati è caduta l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Si tratta di Supino, Calenzo, Simeone, Centola, de Meo e Lombardi Civita a carico dei quali è rimasto il reato di spaccio e per tutti il dispositivo letto dal presidente del collegio ha stabilito la remissione in libertà dagli arresti domiciliari. Al termine della lettura della sentenza soddisfazione è stata espressa dai difensori dei cinque, gli avvocato Pasquale Di Gabriele, Vincenzo Macari, Matteo Macari, Walter Marrocco e Paola Samarelli che dall'inizio e poi nelle arringhe avevano sostenuto che non vi erano evidenze di una loro adesione e partecipazione all'associazione per delinquere.