Spunta un ammanco di oltre 50mila euro riconducibile a dei prelievi eseguiti - secondo quanto ipotizzato - dall'ex diacono e insegnante di religione Alessandro Frateschi, imputato nell'udienza preliminare che si sta svolgendo in Tribunale a Latina perchè ritenuto il presunto responsabile del reato di violenza sessuale su minori. La vicenda è emersa a seguito del licenziamento dell'insospettabile docente dall'Istituto Diocesano dove era impiegato.

Le contestazioni sono riconducibili ad un preciso arco temporale che va dal 2020 al 2023. In base a quanto è emerso avrebbe dirottato dei soldi destinati ai sacerdoti sul suo conto corrente. Sul caso è stata inviata una segnalazione alla Procura di Latina. Il 50enne lavorava nell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero e avrebbe avuto accesso sui conti eseguendo dei bonifici non autorizzati sul suo conto corrente. Nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio del licenziamento dall'Istituto Diocesano per la compromissione del rapporto fiduciario.