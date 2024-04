I controlli della Polizia Locale nella zona del quartiere dei pub hanno portato alla chiusura di una pizzeria, in seguito alla scoperta degli agenti che il locale era stato avviato senza alcun titolo per la somministrazione di alimenti e bevande, oltretutto senza la necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico con la pedana installata in strada per allestire i tavoli all'esterno. Proprio all'esito di quelle verifiche, ieri il dirigente del Servizio Attività Produttive e Incoming ha emesso una specifica ordinanza di cessazione dell'attività per la pizzeria avviata abusivamente al civico 14 di via Cesare Battisti.



Agli agenti della Polizia Locale gli stessi uffici tecnici del Suap avevano chiesto di verificare la mancata installazione della canna fumaria, a servizio del forno della pizzeria, che aveva comportato la diffusione del fumo tra i palazzi circostanti, con disagi per i residenti. Il controllo era stato inserito appunto nell'ambito dei controlli, in parte delegati dalla Procura, altri effettuati d'iniziativa, per verificare il possesso dei requisiti da parte dei locali della zona dei pub, ma anche le necessarie autorizzazioni per l'intrattenimento musicale. In quel contesto gli agenti si erano recati presso la pizzeria, verificando l'intestazione della società che la gestiva: il titolare era stato quindi invitato a presentare, presso gli uffici della Polizia Locale, i documenti necessario alla conduzione dell'esercizio commerciale.