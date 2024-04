Giornata di grande significato quella di ieri presso la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo di Borgo Piave, con un focus speciale sull'Associazione Arma Aeronautica - sezione di Latina, che ha celebrato il suo trentesimo anniversario. La sezione del capoluogo ha iniziato la sua attività tre decenni fa, sostenendo iniziative sia civili che militari locali con un forte spirito di solidarietà verso la comunità del territorio pontino.

L'evento si è svolto in una cornice ideale: una base dell'Aeronautica Militare, una Forza Armata con cui i membri dell'Associazione hanno condiviso gran parte della loro vita durante il servizio attivo, indossando con onore la divisa.

La giornata è iniziata con una Santa Messa nella Chiesa della Brigata, seguita dalla deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti, con tutto il personale presente schierato.

Tra le autorità presenti c'erano il Comandante della 4ª Brigata, Generale di Brigata Pietro Spagnoli, il vice Sindaco di Latina, Dottor Massimiliano Carnevale, il Comandante del 70° Stormo, Colonnello Giuseppe Bellomo, il Presidente Regionale dell'A.A.A., Maresciallo Josè Juan Skoff, e il Presidente della Sezione di Latina dell'A.A.A., Maresciallo Aldo Tufano. Erano presenti anche rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni combattentistiche e d'Arma del territorio e un gruppo di studenti dell'Istituto Comprensivo "A. Manuzio" di Latina Scalo.

Il Generale Spagnoli ha illustrato le attività della Brigata, sottolineando l'importanza del lavoro svolto per garantire la comunicazione e l'informazione affidabili in Italia e all'estero. Ha ringraziato l'Associazione Arma Aeronautica per aver scelto la Brigata come sede per la celebrazione.

Il Presidente Tufano ha evidenziato il legame tra l'Associazione e l'Aeronautica Militare, nonché il loro impegno verso la comunità pontina attraverso iniziative solidali.

Il vice Sindaco Carnevale ha sottolineato l'importanza della presenza dell'Aeronautica Militare e dell'Associazione sul territorio pontino, lodando l'iniziativa del concorso grafico organizzato dall'Associazione.

La celebrazione ha visto anche la premiazione di tre studentesse dell'Istituto Comprensivo "A. Manuzio" di Latina Scalo per un'opera artistica che ha riflettuto i valori di solidarietà e pace dell'Aeronautica Militare e dell'Associazione Arma Aeronautica.

Per sottolineare l'impegno dell'Associazione verso le istituzioni scolastiche e i giovani, il Presidente Tufano ha consegnato un assegno per l'acquisto di materiale didattico all'istituto.