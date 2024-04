Nella giornata di ieri, a Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza, hanno deferito in stato di libertà un giovane 18enne, disoccupato, residente a Fondi per il reato di concorso in rapina. Il predetto, nella tarda serata del 3 aprile, chiedeva ad una sua conoscente un passaggio in auto in una via di Fondi.

Giunti a destinazione, il 18enne aggrediva la donna, colpendola con un pugno al volto e si faceva consegnare la somma di euro 210. Nel frangente, si avvicinavano all'autovettura, altri due soggetti sconosciuti e uno di essi strappava dalle mani della ragazza il suo cellulare scaraventandolo a terra.

Gli aggressori si sono subito allontanati a bordo di un'autovettura, facendo perdere le loro tracce. La vittima è stata poi sottoposta alle cure del caso presso il nosocomio di Fondi e refertata con prognosi di giorni 7 per "trauma al capo e al volto". Sono in corso attive indagini volte ad identificare gli altri due soggetti coinvolti.