Giovedì a Norma i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un ordine di detenzione domiciliare emesso dalla Procura nei confronti di una cittadina di 41 anni. La donna, residente a Norma, dovrà espiare una pena di 11 mesi e 29 giorni per i reati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2020 nella provincia di Latina. La misura, che impone il regime di detenzione domiciliare, rappresenta una conseguenza legale per i suoi atti commessi

