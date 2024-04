Nel pomeriggio del 4 aprile a Latina, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 74 anni residente nel capoluogo pontino, in ottemperanza a un'ordinanza della Procura della Repubblica di Latina. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto alla propria abitazione per scontare una pena di 6 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Questa misura è stata applicata a seguito dei suoi reati: resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, commessi sempre a Latina.