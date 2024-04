I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina continuano, sotto l'egida della Prefettura di Latina, a partecipare all'operazione "Alto impatto" in stretta sinergia con le altre Forze di Polizia, finalizzata ad accrescere, anche sotto il profilo economico-finanziario, la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

Nella giornata di oggi, le Fiamme Gialle pontine hanno monitorato il Quartiere Nicolosi di Latina con posti di blocco, controlli sulle persone e all'interno di attività commerciali della zona.

In particolare, alla luce dell'importanza e della rilevanza dell'attività in un'ottica di sempre maggiore prevenzione e sicurezza dei cittadini, la Guardia di Finanza ha impiegato anche militari delle componenti specialistiche A.T.P.I. (Antiterrorismo e Pronto Impiego, i cc.dd. "Baschi Verdi"), in forza al Comando Provinciale di Latina.

In totale le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo n.10 attività commerciali, finalizzate a verificare l'eventuale presenza o meno di lavoratori "in nero" e/o irregolari, controllando la posizione lavorativa di n. 21 dipendenti, nonché la commissione di eventuali violazioni in materia di contraffazione e/o sicurezza prodotti, onde individuare prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni ed a volte pericolosi per la salute del cittadino.

In tale ambito sono stati riscontrati, presso un'attività di ristorazione, nr. 7 lavoratori "in nero" sui 15 presenti al momento dell'accesso.

Inoltre, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare numerosi controlli a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e nel settore del contrabbando di carburante e, complessivamente, sono stati identificati, a vario titolo, n. 43 persone e controllati n. 14 autoveicoli, riscontrando, tra l'altro, violazioni al codice della strada, con il sequestro amministrativo di un'autovettura.