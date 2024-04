Sbanda con l'auto e poi si schianta contro la rotonda in via Mascagni, finendo la sua corsa a piedi del distributore di benzina. E' questa la dinamica dell'incidente avvenuto ieri notte ad Aprilia, a poca distanza dal centro commerciale Conforama. Il conducente mentre percorreva la strada ha perso il controllo del mezzo finendo contro la rotonda, poi l'auto impazzita è schizzata contro fino a terminare la corsa vicino all'area di servizio. Sul posto per eseguire i rilievi sono intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, sul luogo dell'incidente è poi intervenuta anche la ditta Damacar di Aprilia che ha provveduto a rimuovere i detriti sull'asfalto provocati dell'incidente e a bonificare il tratto stradale.