Non bastano i rapporti dalla famiglia Gangemi con la criminalità organizzata calabrese. Quello che i giudici hanno scritto nella sentenza di condanna a carico di Giampiero Gangemi, Patrizio Forniti e Mirko Morgani va oltre. Prende in esame la dimostrazione di potenza, di collegamenti con quella criminalità, la possibilità di avere a disposizione e poter usare armi, anche armi non certo comuni come bombe a mano e fucili semiautomatici. Ma per dire che ad Aprilia c'è la mafia, il collegio del Tribunale di Velletri, ha sottolineato anche il terrore che tutto ciò ha portato nelle famiglie delle due vittime, l'omertà che ha suscitato. Sono state pubblicate le 85 pagine delle motivazioni della sentenza dello scorso gennaio.