Un'anziana donna è stata aggredita dentro casa da una sconosciuta, entrata certamente nella sua abitazione per derubarla. È successo nel primo pomeriggio di ieri nella zona di Borgo Podgora, dove sono intervenuti i poliziotti della Questura per ricostruire l'accaduto e raccogliere elementi utili a risalire all'autrice dell'episodio di violenza. Stando alle prime informazioni trapelate, sembra che la pensionata si fosse resa conto di essere seguita da una donna, ma di avere intuito le sue reali intenzioni solo nel momento in cui è entrata in casa: prima di chiudere la porta alle sue spalle, si trovata addosso la sconosciuta. Alla reazione istintiva della vittima, la malintenzionata ha replicato appunto con violenza, spintonando l'anziana fino a farla cadere sul pavimento.