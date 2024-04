La Procura di Latina ha esercitato l'azione penale e ha disposto il giudizio immediato nei confronti dell'agente di Polizia penitenziaria di 30 anni residente a Latina, accusato di atti persecutori. Il via con il processo è fissato per il prossimo 23 aprile davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Giuseppe Molfese. L'uomo ha lasciato gli arresti domiciliari e per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa. La richiesta presentata dal suo legale, l'avvocato Gianni Lauretti, è stata accolta dal magistrato. Una volta chiuse le indagini, il magistrato inquirente Valerio De Luca, titolare del fascicolo, ha chiesto subito il processo. Per l'uomo c'è un altro procedimento penale relativo ad un episodio avvenuto lo scorso febbraio quando era stato sorpreso in un centro commerciale di Latina dove c'era la sua ex. In quel caso aveva violato gli obblighi a cui era sottoposto.

Per questo fatto c'è il proseguo della direttissima. La parte offesa che aveva denunciato l'agente per atti persecutori, quel giorno era insieme ad una amica: la donna lo aveva invitato ad andare via dicendogli che avrebbe chiamato le forze dell'ordine ma lui dopo alcuni minuti è tornato questa volta con un regalo. Voleva un approccio e poco dopo i Carabinieri lo hanno arrestato.

In base a quanto riportato nelle carte dell'inchiesta, l'uomo e la donna hanno avuto una relazione nel 2023 e poi il rapporto è finito ma lui a quanto pare non accettava la fine della storia. Secondo quanto ipotizzato si sarebbe appostato all'esterno del posto di lavoro della sua ex e sarebbe andato in un supermercato dove era andata a fare la spesa aggredendola verbalmente e afferrandole i polsi. Questi comportamenti - come riportato nella denuncia - hanno ingenerato nella donna un forte e perdurante stato di ansia e agitazione ed è stata costretta a cambiare le sue abitudini di vita. E' emerso che l'uomo una volta è andato nella palestra frequentata dalla donna chiedendo informazioni su di lei e sugli orari. In un primo momento nei confronti dell'agente di Polizia Penitenziaria che presta servizio fuori Latina, era scattato un ammonimento da parte del Questore Raffaele Gargiulo e subito dopo a dicembre era stato emesso un provvedimento restrittivo firmato dal giudice Giuseppe Cario: il divieto di avvicinamento alla ex. Tra pochi giorni il processo.