Un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze è avvenuto oggi all'alba a Latina in pieno centro, in via Volturno, a poca distanza dallo Stadio Domenico Francioni e dalla circonvallazione. Un'auto, si tratta di una Mercedes, per cause in fase di accertamento è finita sul marciapiede e ha sfondato il muro di una abitazione entrando all'interno di un giardino dove abita una coppia di pensionati del capoluogo, marito e moglie che non si sono accorti di nulla.

L'urto è stato molto violento, il conducente, un giovane del capoluogo, non è rimasto ferito in modo grave ed era cosciente a quanto pare avrebbe sferzato per evitare di investire un animale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina e gli agenti della Polizia per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.