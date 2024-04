Nella giornata del 5 aprile, le autorità di Aprilia hanno condotto un'operazione di controllo del territorio nel quartiere Vallelata di Aprilia, coinvolgendo i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. L'azione coordinata ha portato a diverse sanzioni e deferimenti.

Tra le azioni più rilevanti, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina, insieme ai Carabinieri Forestali, ha sanzionato un cittadino indiano proprietario di un'attività alimentare per mancanza di procedure di autocontrollo, con una multa di 2000 euro. Un cittadino bulgaro è stato deferito per lo scarico non autorizzato di acque reflue, con sanzioni complessive che raggiungono i 4500 euro. Allo stesso modo, un altro cittadino, titolare di una ditta di smaltimento rifiuti, è stato deferito per gestione illecita dei rifiuti, con una multa di 6500 euro e con il sequestro dei rifiuti stessi.

Le operazioni non si sono limitate al controllo degli esercizi commerciali, ma hanno coinvolto anche la circolazione stradale, con il controllo di 116 individui e 77 veicoli, e la contestazione di tre sanzioni per violazioni al codice della strada, per un totale di 297 euro. Inoltre, durante il servizio, sono stati controllati 13 soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari.