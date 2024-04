Hanno deposto gli ex sindaci di Bassiano Domenico Guidi e Vincenzo Avvisati e l'architetto Giuseppe Bondì, nel processo che si sta celebrando in Tribunale a Latina davanti al Collegio per la vicenda di una canna fumaria in eternit, rimossa nel 2019 a Bassiano. Gli imputati sono: l'ex responsabile dei lavori pubblici del Comune di Bassiano Roberta D'Annibale, il tecnico esterno Giuseppe Bondì, due cittadini proprietari di una abitazione e l'ex sindaco di Bassiano Guidi. Secondo quanto è emerso nel corso degli accertamenti, la canna fumaria aveva delle lesioni e fuoriusciva fumo all'interno di un immobile adiacente.

Gli amministratori sono finiti in giudizio per inosservanza delle disposizioni di una sentenza del Tar, avevano impugnato il decreto penale di condanna presentando opposizione. L'ipotesi dell'accusa è che non hanno ottemperato l'ordinanza del 2009 di rimuovere la canna fumaria. Ieri ha deposto anche l'ex sindaco Guidi che ha spiegato di non aver ritenuto necessario adottare un nuovo provvedimento perchè c'era già una ordinanza emessa dall'ex sindaco Avvisati nel 2009, ancora vigente quando il Tar aveva emesso la sentenza. E ha aggiunto che era una questione tra privati. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Porcelli, Oropallo, Milani, Pescuma, Perotti, la parte civile è rappresentata dall'avvocato Lauretti. Il processo riprende il primo ottobre.