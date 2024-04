Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Locale. È intervenuta anche un'ambulanza del 118, il cui personale ha tentato le manvore salvavita e la rianimazione del centauro. È stato fatto intervenire anche l'elicottero che è atterrato poco distante, ma è stato fatto ripartire a vuoto: per il 41enne non c'è stato nulla da fare.

È un uomo di 41 anni, il motociclista deceduto in seguito ad un terribile incidente avvenuto poco fa lungo via del Genio Civile ad Aprilia. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Honda CR Fireblade ha centrato una Toyota Auris che stava procedendo nella stessa direzione, provenendo da Campo di Carne e diretto verso la Pontina.

